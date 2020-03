​Nova Gorica, chiusi i casinò: frequentati dagli italiani. ​«Per la vostra sicurezza, siamo chiusi»

casinò

Anche idisono statiin seguito alla disposizione del governo sloveno che ha bloccato il confine con l'Italia : lo ha riferito il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, il quale è stato informato dal suo omologo di Nova Gorica, in forza di una consolidata collaborazione transfrontaliera, pochi minuti prima che la Repubblica di Slovenia blindasse i confini.Da quanto si apprende, i casinò sarebbero stati chiusi in quanto frequentati per la stragrande maggioranza da cittadini italiani. «Per la vostra sicurezza, siamo chiusi», il messaggio che spiega la decisione. Le due città hanno anche presentato la candidatura congiura per essere Capitale europea della Cultura nel 2025. Ziberna ha poi aggiornato il conteggio dei contagiati nella provincia isontina: si tratta di 11 persone, di cui 5 nel capoluogo. L'ultima è una donna di 46 anni.