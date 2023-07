Movida e shopping sotto le stelle, al via il weekend dei saldi estivi

TRIESTE - A Trieste l'avvio degli sconti di fine stagione sarà articolato in tre giornate di eventi, il "week end dei saldi", dal 6 all'8 luglio.

Tre giorni di musica e shopping

Giovedì e venerdì lo shopping sarà accompagnato, dal pomeriggio, da musica e animazioni, mentre sabato 8 luglio torna la consueta formula della «Notte dei saldi», con il centro chiuso al traffico dalle 19, e intrattenimenti in diversi punti della città. L'ordinanza sulle vie interdette alla circolazione veicolare, su orari e restrizioni in vigore, è pubblicata sul sito del Comune di Trieste. Previste anche agevolazioni per chi lascia il proprio mezzo nei parcheggi periferici per raggiungere il centro con il bus.