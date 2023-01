ROVIGO - Sarà un avvio dei saldi col botto? È la speranza di centinaia di negozianti della città e della provincia oggi pronti ad accogliere i primi clienti in fila per le vendite di fine stagione. Come ogni anno, il periodo post natalizio segna l’inizio dei saldi invernali, prima dell’arrivo della nuova collezione primaverile , già in realtà pronta a essere esposta da diversi negozi.



LE SPESE PREVISTE



Secondo le stime d ella Confesercenti, sette persone su dieci quest’anno sono pronte ad acquistare durante questo periodo, con una spesa media che si aggira sui 180-200 euro. «L ’inizio dei saldi è sempre un momento molto atteso, sia dai commercianti che dai consumatori - spiega il vice presidente di Confesercenti Venezia-Rovigo , Vittorio Ceccato - i commercianti sperano, come sempre, di poter concludere la stagione incrementando i risultati di vendita con i saldi, mentre i clienti cercano di acquistare occasioni a buon prezzo, soprattutto in quest’ultimo periodo caratterizzato da forti rincari di tutti i prodotti merceologici, fattore che ha limitato le vendite a inizio stagione, e dagli aumentati costi energetici che hanno ridotto la capacità di spesa delle famiglie. Ecco perch é c’è molta attesa per i saldi, soprattutto per tante persone che hanno rinviato gli acquisti proprio per approfittare degli sconti».

Secondo gli studi di Confcommercio , saranno oltre 15 milioni le famiglie interessate ai saldi invernali con una stima di 133 euro a persona, per un giro di affari di 4,7 miliardi. « Saranno saldi apprezzati dai consumatori per l’ampia scelta di prodotti di moda, tendenza e qualità - afferma il presidente provinciale Stefano Pattaro, imprenditore nel l’ abbigliamento - m aglieria, pantaloni, giacconi, scarpe, accessori potrebbero diventare oggetto dei desideri dei consumatori per i prezzi che in genere non hanno subito aumenti, come invece in altri settori che hanno risentito dell’inflazione. Con queste premesse, l’aspettativa è di una crescita dei saldi per almeno il 10 per cento . L a merce venduta a saldo in maniera corretta, produce solo liquidità al negozio, non reali guadagni. Quelli potranno arrivare dalla fiducia che i consumatori ripongono nei negozi se saranno orientati verso strategie legate alla sostenibilità, all’innovazione, alla qualità e non solo al prezzo, perch é quel la s trategia si è dimostrata perdente nei confronti della grande distribuzione prima e del commercio elettronico adesso».



SCONTI DA GESTIRE



Dai saldi invernali i commercianti di tutta provincia di aspettano un maggiore fatturato rispetto a quello dei saldi estivi anche se quest’anno il tradizionale Black f riday, a n ovembre, in realtà non è durato una sola giornata, ma tutto il fine settimana più il lunedì successivo con il Cyber m onday dedicato ai prodotti elettronici, tecnologici.

« La politica degli sconti - conclude Pattaro - se da un lato è utile dal punto di vista promozionale, dall’altro diventa pericolosa quando i negozi si aggrappano a queste giornate per anticipare i saldi invernali, rovinando gli acquisti in vista del Natale, generalmente a partire dall’ otto dicembre. I regali più gettonati sotto l’albero continuano a essere, infatti, i prodotti del fashion: maglieria, pantaloni, piumini, abiti, giacche, per poi passare agli accessori come scarpe, sneakers, borse, fino agli articoli sportivi. Non possiamo permetterci ulteriori passi falsi : l a ricetta per rilanciare la fiducia, e quindi generare utili per le nostre imprese, è quella di accelerare il taglio delle tasse, a partire dall’Irpef e dagli oneri contributivi a carico delle aziende, come pure sarebbe importante pensare a politiche incentivanti per le locazioni commerciali per contrastare il vuoto vetrine nei nostri centri urbani » .