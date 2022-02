Voglia di sci? A Pramollo il sabato skipass giornaliero a 10 euro per i bimbi sotto i 10 anni

La presenza di neve e l’altezza del manto sulle piste di Nassfeld Pramollo sono rimaste invariate dalle ultime precipitazioni, con un livello di 130 cm e fondi preparati per accogliere gli sciatori del fine settimana che potranno scegliere tra un grandissimo numero di tracciati nei 110 km che si snodano nel comprensorio. Facilissimo anche l’accesso, visto che tutti gli impianti di risalita sono aperti

I servizi: sabato skipass a 10 euro per i bambini di 10 anni (non compiuti) e controllo dell’attrezzattura express sulle piste. “Kids Surprise" è l’offerta che caratterizza ogni sabato dell’intera stagione invernale ed è dedicata ai piccoli sciatori di 10 anni (non compiuti). Permette di acquistare a soli 10 euro il biglietto giornaliero.

Servizio express è invece il servizio per la messa a punto di sci e snowboard: velocissimo, professionale e direttamente sulle piste, aperto dalle 9.00 alle 16.00. Alla Kofelplatz Madritsche, presso la stazione a monte della funivia Millennium Express nel Kofelcenter, è a disposizione un team di tecnici che in 10 minuti controlla e ripristina l’attrezzattura per portarla a condizioni ottimali. Informazioni di dettaglio nell'area dedicata su www.nassfeld.at.

Regole Covid-19

Sul fronte Covid-19 non ci sono particolari differenze rispetto alle regole di prevenzione adottate in Italia. Vale la regola del “2-G” (vaccinazione o guarigione) e per acquistare lo skipass e accedere alle piste è necessario il Super Green Pass. È importante evidenziare che dal 1° febbraio sono cambiati in Austria i periodi di validità delle vaccinazioni, specificati sul sito web alla sezione check in. Sulle funivie e all’interno dei ristoranti è inoltre obbligatoria la mascherina FFP2, così come all’aperto e in seggiovia se non è possibile mantenere una distanza di 2 metri tra persone di diverso nucleo familiare.