Nasce "BorninFvg", dirette social con i corregionali nel mondo

TRIESTE - Al via da qualche giorno una serie di dirette social, con interviste a triestini e corregionali che vivono in tutto il mondo. I video sono pubblicati sulla pagina Facebook Born in FVG, il progetto che da quattro anni punta a mettere in rete persone che si sono trasferite dal Friuli Venezia Giulia in altri Paesi. L’ obiettivo è di raccontare come l’emergenza globale è stata affrontata finora e quali misure sono state messe in campo al momento. Ma si parla anche di potenziali scenari futuri, dalla ripresa del lavoro e di come potranno ricominciare di spostarsi nuovamente gli spostamenti. Tra le limitazioni più sofferte attualmente da vive lontano, l’ impossibilità di rientrare a casa, con i voli bloccati e gli aeroporti chiusi.



La prima intervista è stata realizzata a Fabrizia Corsi, dj triestina, che da 15 anni vive a Londra. Nel suo racconto il lockdown ancora in atto in UK, la ripresa prevista nei prossimi mesi ma anche le diverse misure adottate rispetto all’ Italia finora. Seconda intervista oggi, giovedì 14 maggio, alle 18, con Elisa Meazzini, giornalista, in collegamento da San Diego, in California, con una fotografia sulla situazione degli Stati Uniti. Si proseguirà anche nelle prossime settimane, con altri interventi da Cina, Spagna, Canada, Thailandia, Francia, Germania, Australia, Svezia, Olanda e ancora da Londra, dove è presente un nutrito gruppo di concittadini. Tutte le interviste si possono poi rivedere sempre sulla pagina social, ma anche sul canale youtube Born in FVG e sul sito http://www.borninfvg.com, curato dalla giornalista Micol Brusaferro. © RIPRODUZIONE RISERVATA