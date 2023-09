Il narcos “liberato” dal Gip scrive dalla Colombia al ministro Nordio: «Perché sono ancora in carcere? Fatemi uscire»

TRIESTE - «Nonostante l'ordinanza di scarcerazione emessa dal Gip del Tribunale di Trieste Marco Casavecchia, notificata alla difesa l'8 settembre essendo scaduti i termini massimi di custodia cautelare, ad oggi mi trovo ancora ristretto presso il carcere in stato di custodia cautelare». Così il narcotrafficante colombiano Angel Quiroz Martinez, scrive in un esposto al ministro della Giustizia italiano presentato oggi dai suoi legali. Nonostante le rassicurazioni, le «Autorità colombiane hanno riscontrato di non avere notizia» del provvedimento emesso dal Gip.

I fatti

È la paradossale situazione creatasi tra Colombia e Italia a un anno dall'operazione della Dda del Fvg che portò al sequestro di 4,3 tonnellate di cocaina e a 38 arresti, di cui il più importante è proprio Quiroz. Dopo un anno di detenzione, alla scadenza dei termini della custodia cautelare previsti dalla legge, e dopo vane richieste di estradizione alle autorità giudiziarie colombiane da parte della Procura di Trieste, è stata disposta la scarcerazione. Il Gip Casavecchia, su richiesta della stessa Procura di Trieste, il 4 Settembre scorso ha emesso l'atto di scarcerazione, notificandolo alla difesa 4 giorni dopo. A distanza di oltre dieci giorni, però, Quiroz sarebbe ancora detenuto, in Colombia.