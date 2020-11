Monfalcone. Lite al bar, il Questore chiude per 7 giorni l' "Aris 81"

MONFALCONE - Lite al bar, a Monfalcone il Questore lo chiude per una settimana. È stato notificato lo scorso 26 novembre al titolare di un esercizio pubblico il provvedimento del Questore di Gorizia che dispone, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione dell’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

A finire al centro del provvedimento il bar “Aris 81” dell’omonima via. La restrizione, prevista dall’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezzal, è stata imposta in quanto l’esercizio è stato teatro ultimamente di un’accesa lite che ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Da qui la decisione del Questore di emettere il decreto di sospensione, predisposto con un’azione coordinata del Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Monfalcone e della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura. Il bar resterà chiuso per sette giorni.

