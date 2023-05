Molotov contro la vetrina di un bar: bloccata la banda dei responsabili

TRIESTE - A novembre hanno lanciato una bomba molotov contro la vetrina del bar Aisha, provocando danni, perché il gestore aveva vietato loro l'ingresso. A inizio 2023 uno di loro ha chiesto il "pizzo" a un esercente di via Settefontane, mentre nei giorni scorsi hanno rapinato e picchiato l'avventore di una sala giochi in via Giulia, procurandogli ferite giudicate guaribili in 28 giorni. Per questo motivo due persone di 23 e 33 anni sono state arrestate dai carabinieri mentre altre due sono state denunciate in stato di libertà. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste, sono state acquisite immagini delle telecamere di sicurezza e raccolte testimonianze.

Gli accertamenti hanno consentito alle forze dell'ordine di individuare le quattro persone, tutte di nazionalità albanese, ritenute responsabili dei tre episodi. Il sostituto procuratore Pietro Montrone ha chiesto e ottenuto dal Gip l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri di via Hermet.