Molotov lanciato contro la vetrina del bar Aisha di Trieste: denunciati tre giovani

TRIESTE - All’inizio del mese scorso, il gestore del locale “Aisha Snack bar” di via Rismondo a Trieste, aveva denunciato ai Carabinieri di via Hermet che nella prima mattinata del 6 novembre scorso tre avventori, in evidente stato di alterazione alcolica, erano stati invitati a lasciare il locale. Davanti al loro rifiuto era nato un alterco con il gestore ed un dipendente dell’esercizio in seguito al quale, uno dei tre, si era procurato una bottiglia dalla propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze realizzando una molotov lanciata contro la vetrina del bar. Le fiamme aveva procurato, fortunatamente, solo danni materiali. I tre si erano dati immediatamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri avevano avviato subito le indagini acquisendo i video di sorveglianza della zona limitrofa ed acquisendo le testimonianze dei presenti. I riscontri, condivisi con il dottor Montrone della Procura della Repubblica di Trieste, hanno permesso di individuare ed identificare i tre responsabili. Si tratta di tre giovani di origine balcanica, di età compresa tra i 20 ed i 30 anni domiciliati a Trieste che sono stati quindi denunciati in stato di libertà.