Minaccia con un coltello l'ex e la chiude in casa: 37enne in manette

TRIESTE - Dovrà rispondere dinonchè di sequestro di persona un 37enne triestino, P.R. le sue iniziali, arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato. I militari sono intervenuti nell'abitazione dove la donna era stata aggredita dall'ex compagno. Giunti sul posto e dopo aver constatato che la vittima, una 23enne triestina, riportava, i militari hanno ricostruito la dinamica dei fatti: l’uomo, che voleva a tutti i costi riallacciare il rapporto sentimentale deteriorato da tempo, impugnando un coltello aveva dapprima minacciato la donna, che nel tentativo di difendersi aveva riportato un taglio ad una mano e l’aveva poie all’addome. Lei ha quindi tentato di fuggire, senza però riuscirvi in quanto l’aggressore aveva chiuso la porta di casa e tolto la chiave. La vittima è però riuscita a contrattare le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Solo a quel punto P.R. le ha permesso di uscire dall’abitazione, dove poco dopo è stata raggiunta da una pattuglia dei Carabinieri. I successivi approfondimenti hanno consentito ai militari di ricostruire numerosi altri episodi di violenza perpetrati nel tempo dal P.R. nei confronti dell’ex compagna, documentando la continuità delle condotte criminose. L’uomo risultava peraltro recidivo per analoghi reati, perpetrati in passato