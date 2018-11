Microchip obbligatorio per i gatti? Norma ritirata, «Crea malcontento»

di E.B.

TRIESTE - Dietrofront della Regione Friuli Venezia Giulia sull'obbligo di dotare il proprio gatto di casa di microchip alla stregua di quanto già avviene per i cani. E' stato deciso - rinviando l'obbligo contenuto nella manovra di bilancio - questa mattina dallapresieduta da Ivo Moras (Lega). «Ci tengo a farmi portavoce di un'istanza derivatami dal territorio - afferma Simone Polesello (Lega) -, in particolare daitanti padroni di animali d'affezione che mi domandano maggiori risposte circa, contenuta nella legge di stabilità che ci accingiamo ad approvare». «Innanzitutto - spiega Polesello - questa è una misura ideata esclusivamente per combattere il randagismo e l'incuria verso inostri amici felini, nonché per garantire maggiori servizi ai nostri concittadini. Tuttavia, se questa iniziativa viene vista come, andiamo a creare del malcontento. Per evitare che ciò accada, bisogna pubblicizzare e spiegare questa nuova Banca dati regionale di anagrafe felina. Perciò è necessario prevedere anche une adeguate».«Inoltre, non possiamo ignorare il fatto che nella nostra regione ci sono diverse famiglie che posseggono anche più di un gatto. Dato che, fra visita e microchip, si parla di- prosegue il consigliere di maggioranza -, dobbiamo prevedere che per alcuni cittadini si tratterebbe di un onere difficilmente sostenibile, pertanto è necessario destinare un fondo per le famiglie meno abbienti che potrebbero così accedere al servizio gratuitamente o comunque a costo ridotto. Per tutti questi motivi - conclude l'esponente del Carroccio -,ho aderito alper i gatti. Ritengo sia necessario avviare un confronto con le associazioni animaliste presenti sul territorio regionale e arrivare, così, a una più ampia e condivisa modifica al testo di legge per il prossimo anno».