Monfalcone. Riecco la Festa del Vino: esaltazione dei prodotti tipici friulani e occasione di spettacoli e divertimento

MONFALCONE (GORIZIA) - Torna la Festa del Vino con un ricchissimo programma di cinque giornate dedicato a uno dei prodotti d'eccellenza del Friuli Venezia Giulia. La manifestazione giunge alla sua 66esima edizione: inizierà il 14 giugno e si concluderà il 18 giugno, a partire dalle 18.00.

Verranno proposte degustazioni di vini regionali, italiani ed esteri di tante aziende vitivinicole abbinati a prodotti tipici locali.

L’edizione 2023 è stata presentata questa mattina dal sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, con l’assessore al Marketing, Luca Fasan, e il presidente della ProLoco Monfalcone, Giorgio Iuretta. «Una festa che con gli anni si è evoluta - ha riferito il sindaco Cisint - trasformandosi da Festa del Vino a Festa del Vino e del Pesce, per essere ancora più attrattiva per cittadini e visitatori e per offrire più opportunità alle attività commerciali del territorio. Riteniamo importante il coinvolgimento del territorio e ringraziamo tutti gli attori locali che porteranno la loro attività in piazza per promuovere insieme i progetti a km 0. Le attività di somministrazione che lavorano nella nostra città e nella nostra regione contribuiscono a far conoscere il nostro territorio e le nostre ricchezze, anche enogastronomiche, al di fuori dei nostri confini. La Festa del Vino e del Pesce rappresenta Monfalcone, abbracciata tra Carso e mare, con i suoi prodotti, offrendo al contempo un’ulteriore occasione di ampliare la clientela anche per i tanti esercizi commerciali della città. Questa sarà l’edizione del ritorno alla normalità dopo le restrizioni dovute al Covid e siamo particolarmente contenti di poter tornare a realizzare una manifestazione tanto cara ai monfalconesi, che porta sempre gioia e spensieratezza».

Gli stand – posizionati in Piazza della Repubblica – animeranno il centro città nelle cinque giornate di festeggiamenti di Sant’Antonio. Il centro città si trasformerà in un "Villaggio del Vino", dove i tanti visitatori attesi anche da fuori regione, saranno accolti con un ricco programma di degustazioni di vini e prodotti tipici, che vede presenti produttori locali e del territorio.

Il taglio del nastro aprirà ufficialmente i festeggiamenti mercoledì alle 18.15, accompagnato dall’intrattenimento musicale della Banda Civica Città di Monfalcone e con il gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi. Come ormai tradizione, inoltre, durante la cerimonia di apertura appuntamento con l'arrivo della staffetta con la fiaccola e l'accensione del braciere dell'Amicizia. A partire dalle 19.00, presso lo stand ProLoco, gli artigiani panificatori e pasticceri locali che hanno aderito all’iniziativa sveleranno alcuni segreti delle loro bontà artigianali. Per l’assessore Fasan «sarà un'occasione di visibilità e promozione per i tanti produttori locali e del territorio che partecipando daranno risalto ai vini locali, ma anche i somministratori potranno avere spazi per proporre i loro prodotti, agevolati anche dall'azzeramento della tassa di occupazione del suolo pubblico per tavolini e sedie.

Ad accompagnare la serata dei tanti ospiti attesi anche giovedì 15 giugno sarà invece un tributo musicale ai Pooh, con la musica live della cover band triestina “I soliti Pooh”: la band proporrà un arrangiamento “rockeggiante” delle famosissime canzoni, coinvolgendo tutto il pubblico.

Un venerdì sera a suon di blues e ritmi cubani invece quello del 16 giugno, con il super gruppo di 13 musicisti live di Diavolo in noi - Zucchero Tribute band, che si esibirà per ricreare l’atmosfera del più grande bluesman italiano: Zucchero Sugar Fornaciari.

I piccoli ciclisti si tengano pronti per sabato 17 giugno: alle 17.30 in Piazza Falcone e Borsellino potranno mettersi alla prova nella Ginkana Bike Città di Monfalcone, lo slalom per i ciclisti dai 5 ai 16 anni sulle due ruote. Parte alle 21.00 l’attesissima Sfilata Carnevalesca Estiva in notturna, quest’anno alla sua seconda edizione: dal tradizionale Carnevale Monfalconese – ogni anno uno degli eventi più attesi della regione – i carri allegorici, i gruppi mascherati e le bande musicali sfilano in notturna, attraversando via F.lli Rosselli e via Duca d’Aosta fino all’incontro con via Roma.

Domenica 18 giugno, ultima giornata di manifestazione, regala animazione e divertimento dedicati ai più piccoli dalle 18.00. Spazio alle risate alle 21, con la comicità dello spettacolo di cabaret di Rocco Ciarmoli "il gigolò", Gianluca Impastato, Bruce Ketta "il postino" e Beppe Braida, direttamente dal palco di Zelig e Colorado. Grande chiusura della Festa del Vino 2023 con la Tombola Bisiaca, alle 23.00, che saluta ospiti e visitatori di questa sessantaseiesima edizione con il ricco montepremi di € 2.000,00 per i più fortunati.

Per garantire divertimento a tutti partecipanti senza dimenticare l’attenzione alla sicurezza, presso lo Stand di Pro Loco sarà possibile, per tutta la durata della manifestazione, effettuare l’alcooltest. Faranno infine da corollario alla manifestazione due inedite esposizioni al Palazzetto Veneto, in Via Sant’Ambrogio 12: la mostra filatelica “La vite e il vino” e l’esposizione “2 Euro commemorativi dal 2004 ad oggi”.