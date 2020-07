Raffiche di Bora oltre i 90 chilometri all'ora, albero cade sui cavi elettrici

TRIESTE - E' tornata a soffiare la Bora sul capoluogo giuliano, in maniera sostenuta. Le raffiche superano i 90 km/h ma è prevista una decisa attenuazione nel corso della giornata. E quando soffia la Bora, i disagi e i danni sono sempre in agguato. Intorno alle ore 7, infatti, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire in Via Rigutti per la rimozione di un albero caduto sui cavi elettrici causa maltempo. Hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a rimuovere la pianta. Sul posto la Polizia municipale e il personale dell'Acegas. La linea marittima Delfino Verde risulta momentaneamente sospesa tra Duino e Sistiana. © RIPRODUZIONE RISERVATA