Maltempo, albero pericolante sul cavo della linea elettrica

TRIESTE - Intervento sotto la neve questa mattina per la squadra del distaccamento di Opicina: con il supporto dell'autoscala della sede centrale del comando provinciale di Trieste sono intervenuti in Via Campo Romano, Opicina, per rimuovere un albero pericolante. Per la durata dell'intervento il tratto di strada interessato tale operazioni è rimasto chiuso al traffico.