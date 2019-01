Nevica a Trieste: strade chiuse e corse degli autobus limitate

di E.B.

TRIESTE - E' stata ampiamente annunciata e non si è fatta attendere. Trieste si è svegliata sotto una coltre di neve che sta continuando a scendere copiosa fin dalle prime ore della mattinata. Se inizialmente la situazione appariva tranquilla con i collegamenti regolari su tutta la rete di Trieste Trasporti, con il peggioramento delle condizioni meteo si iniziano a registrare i primi disagiPer quanto riguarda gli autobus, la linea 2 non percorre via Commerciale (transita per Strada Nuova per Opicina), la linea 3 non raggiunge Conconello (svolta al quadrivio), la 4 non raggiunge Campo Romano, la 6 non raggiunge Grignano (svolta al bivio di Miramare), la linea 12 è ferma, la 14 non raggiunge via Cantù (svolta a San Cilino in corrispondenza della linea 17), la 39 non raggiunge Gropada, la 38 percorre la tratta piazza Oberdan-Largo Osoppo ma non via Bonomea, la 35 non raggiunge Longera (svolta a Sottolongera) e la 28 non raggiunge via Giaggioli. Fin dalla giornata di ieri - 22 gennaio -erano e sono operativi nella salatura preventiva delle strade, marciapiedi e zone critiche. A rendere la situazione più critica è il soffiare persistente della Bora che rende molto alto il rischio di gelicidio. Tuttavia l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile dovrebbe esaursi nel corso della giornata odierna, già domani è previsto un generale miglioramento con cielo variabile e temperature massime in aumento.