Lite furibonda per contendersi una "bionda": arrestato 33enne

TRIESTE - Il ritorno dell’afa e la spossatezza del pomeriggio li avevano invogliati a soffermarsi all’ombra per una chiacchierata. Quando i due amici all’ombra dell’albero hanno preso una bottiglia di birra fresca, l’arsura alla gola gli ha fatto perdere il controllo. Infatti, dopo averne chieste altre, e dopo aver ricevuto un netto rifiuto dal barista, è scattato il gesto istintivo di strapparla di mano. La bottiglia è roteata in aria per poi infrangersi a terra. L’uomo - un 33enne romeno - ha raccolto un coccio di vetro minacciando gli altri di consegnargli i soldi. Voleva rifarsi subito del torto e, con la banconota ricevuta, ha cercato soddisfazione al bar più vicino. Gli altri, delusi e rapinati, sono rimasti con l’amaro in bocca, potendo solamente denunciare l’accaduto.

A distanza di 10 anni dall’episodio verificatosi a Roma, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Basovizza ha rintracciato il 33enne in un’area di servizio a Duino Aurisina. L’uomo si è fermato a ristorarsi prima di proseguire il suo lungo viaggio. Neanche il tempo di un sorso di una bibita fresca che i Carabinieri sono riusciti a scoprire che l’uomo era ricercato per un mandato di cattura. Dovrà scontare 1 anno, 11 mesi e 28 giorni di reclusione per rapina aggravata. Così, dopo il fresco refrigerio della birra bevuta all’ombra, ora l’uomo godrà di un altro momento “al fresco”, al carcere del Coroneo.