Quarto Grado, stasera in tv venerdì 28 luglio: gli sviluppi sul caso Liliana Resinovich. Ospiti e anticipazioni

Ultima puntata per Quarto Grado. Stasera in tv, dalle 21.20 su Rete 4, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con il loro programma di approfondimento di cronaca nera. Con documenti esclusivi, interviste inedite si affronterà un Cold Case ancora in attesa di verità: il caso di Liliana Resinovich.

Quarto Grado su Liliana Resinovich

A Quarto Grado, nell'ultima puntata, stasera si torna a parlare di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022, nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni, a Trieste.

Gli ospiti

Tra gli ospiti, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo.