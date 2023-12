Annuncio a sorpresa di Garofano, ex comandante dei Ris: «Il corpo di Liliana Resinovich sarà riesumato»

TRIESTE - «Il corpo di Liliana Resinovich sarà riesumato per procedere a una nuova autopsia». Lo ha annunciato alla trasmissione televisiva «Quarto Grado» l'ex generale del Ris dei Carabinieri, Luciano Garofano, oggi consulente del marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin.

Liliana era sparita dalla sua casa di via Verrocchio, a Trieste, il 14 dicembre 2021, e il suo corpo era stato trovato il 5 gennaio successivo a poca distanza dall' abitazione, nel parco di San Giovanni, infilato in due grandi sacchi, e con la testa chiusa in due sacchetti di plastica. Fino ad oggi, comunque, la richiesta di riesumazione non sarebbe stata ancora ufficializzata alla Procura di Trieste.