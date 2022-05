Liliana morta, spunta il messaggio d'amore a Sterpin il giorno prima della scomparsa

TRIESTE - «In relax pensando a domani, amore mio». È il messaggio inviato da Liliana Resinovich a Claudio Sterpin alle 12.56 del 13 dicembre, il giorno prima della sua scomparsa. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo sostenendo che Liliana avrebbe inviato il messaggio mentre era alle terme, in Slovenia, assieme al marito e che tale elemento indebolirebbe l'ipotesi di un suicidio. Tra questi c'è il fratello di Liliana, Sergio, il quale nel corso dell'ultima puntata della trasmissione «Chi l'ha visto?», ha detto di non aver mai visto i fotogrammi relativi alle immagini delle videocamere che avrebbero ripreso Liliana mentre passa in via Damiano Chiesa e poi in piazzale Gioberti la mattina della scomparsa. «Se sono le sue ultime immagini le vogliamo vedere», ha detto.