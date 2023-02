Licenziamenti alla Tirso, venerdì sciopero di otto ore

TRIESTE - La gestione della crisi occupazionale della Tirso, l'azienda tessile che negli scorsi giorni non ha rinnovato il contratto a 47 lavoratori somministrati, si fa più complessa. La Cgil, per la giornata di venerdì 10 febbraio, ha proclamato uno sciopero di otto ore, con un presidio che dovrebbe partire alle 12.30, presso i cancelli dello stabilimento per dare una risposta, dice una nota sindacale, «alla preoccupante mancanza di certezze per il futuro dello stabilimento, dei posti di lavoro» e per manifestare «solidarietà per la fuoriuscita di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori in somministrazione» nello stabilimento di Muggia (Trieste). Nella nota si parla «degli elevati costi energetici, dei cali della produzione, della mancanza di un piano industriale di lungo termine che ci fa temere che gli esuberi dei somministrati siano solo l'inizio». Nel corso del pomeriggio, come confermato dall'assessore regionale Alessia Rosolen, ci sarà un tavolo, a cui parteciperanno, oltre all'assessore. proprietà, sindacati e anche il sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Il segretario regionale della Uiltech, Andrea Rizzo, per ora valuterà quanto scaturirà dall'incontro in Regione: «Attendiamo di fare l'incontro previsto venerdì prossimo e poi si deciderà» ha anticipato il sindacalista.

Ultimo aggiornamento: 19:21

