Sciopero 11 aprile: domani a rischio metro, treni e bus. Ecco gli orari e le fasce di garanzia

Possibili disagi e trasporti a rischio nella giornata di giovedì 11 aprile 2024 per lo sciopero generale nazionale indetto da Cgil e Uil. Bus, metro e treni si fermeranno in diverse città con orari e modalità differenti, ma anche gli uffici postali potranno essere coinvolti (4 ore di fermo all'interno di un turno di servizio). Le motivazioni alla base della protesta sono la richiesta di una maggiore attenzione alla salute e alla sicurezza sul lavoro e l'invito rivolto al governo a porre delle sostanziali modifiche alla riforma fiscale. Vediamo nel dettaglio quali saranno gli orari interessati dallo sciopero lungo la Penisola e le eventuali fasce di garanzia.

Roma

Possibili disagi negli spostamenti a Roma, dove il personale Atac e Roma TPL potrà incrociare le braccia dalle 20 alla mezzanotte, mentre quello quello del servizio delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo e dei bus extraurbani dalle 13.00 alle 17.00.

Milano

A Milano e nel suo hinterland i treni (compresi i regionali di Trenord) potranno fermarsi dalle 9 alle 13, mentre il personale di metro, bus e tram Atm potrebbe incrociare le braccia per 4 ore, in una finestra oraria ancora da definire.

Firenze

Per quanto riguarda Firenze i bus di Autolinee Toscane e la tramvia potranno subire ritardi o cancellazioni di corse con modalità diverse. La tramvia prevede possibili disservizi dalle ore 13.01 alle ore 17.00, mentre i bus di Autolinee Toscane non garantiranno il servizio dalle 18.00 alle 22.00.

Napoli

A Napoli possibili disagi per gli utenti dei mezzi Eav: l'Ente Autonomo Volturno annuncia infatti che giovedì 11 aprile Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore, dalle ore 9 alle ore 13.

Emilia-Romagna

Di fronte alla strage di Suviana, lo sciopero di quattro ore proclamato per giovedì da Cgil e Uil diventa di otto in tutti i settori, pubblici e privati dell'Emilia-Romagna. A Bologna è confermata la manifestazione con concentramento in piazza XX settembre dalle 9.

Le fasce di garanzia

Come previsto dalla legge verranno garantire le fasce di garanzia, ovvero orari in cui i servizi saranno comunque assicurati.