Sciopero dei trasporti del 22 aprile, disagi nel Nord Italia: orari, le regioni coinvolte e quali sono le fasce di garanzia

Per lunedì 22 aprile è in programma uno sciopero del personale ferroviario che coinvolgerà sia il personale Trenitalia, in diverse regioni d'Italia, che quello Trenord, in Lombardia.

Milano

A Milano e nel resto del territorio coperto da Trenord i treni saranno a rischio per 23 ore, dalle 3 di lunedì 22 alle 2 di martedì 23 aprile. Non sono ancora state pubblicate nel dettaglio quali saranno le fasce orarie di garanzia previste. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, i mezzi Atm, lunedì 22 aprile sarà tutto regolare. Metro, bus e tram in città potrebbero invece essere coinvolti in alcuni scioperi in programma per l'inizio di maggio, in particolare martedì primo maggio è prevista un'astinenza dal lavoro generale di 24 ore e lunedì 6 maggio.

Veneto

Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl ferrovieri, Slm-Fast-Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato un'agitazione di 8 ore in Veneto del personale Trenitalia. Capitreno, macchinisti e capi servizi treno incroceranno le braccia dalle 9.01 alle 17 di lunedì 22. Uno sciopero che coinvolge anche i treni dell'altavelocità e che probabilmente avrà ripercussioni anche sui convogli che collegano Milano e le città venete.

Piemonte

Previsto uno sciopero di 8 ore (dalle 9.00 alle 17.00) in Piemonte proclamato dal sindacato Osr Orsa Trasporti. Le categorie coinvolte saranno il personale di Trenitalia, gli addetti alla manutenzione e alle pulizie.