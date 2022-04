Lancia sassi contro un passante, denunciato un 33enne

TRIESTE - Un uomo di 30 anni è stato denunciato dalla Polizia locale di Trieste dopo essere stato sorpreso a lanciare sassi contro una passante. L'uomo dovrà rispondere di getto pericoloso di cose. L'episodio risale ai giorni scorsi. Il 30enne si trovava in via Rigutti quando, all'altezza del muro di cinta di un giardino, una pattuglia in borghese, impegnata in controlli anti degrado urbano, lo ha visto camminare verso una donna anziana di passaggio e lanciarle contro una pietra di grosse dimensioni, inveendo. Il gesto è stato ripetuto una seconda volta con un'altra pietra. In entrambi i casi i sassi non hanno colpito la donna. La pattuglia è intervenuta bloccando l'uomo, che è stato identificato e portato in caserma per le operazioni di rito.