Ruba superalcolici, poi la fuga ma una passante gli strappa lo zaino

TRIESTE - Furto di superalcolici al supermercato Conad di via Vergerio dove è intervenuta la Polizia locale. Poco prima un uomo aveva rubato bottiglie per un valore di circa 100 euro e si era dato alla fuga inseguito dalla titolare e da una passante ma proprio quest'ultima è riuscita ad afferrargli lo zaino con la refurtiva, prima che questi si dileguasse definitivamente. L'attività d'indagine del Nucleo di polizia giudiziaria, successiva alla denuncia, ha permesso di acquisire ed analizzare le tracce video delle telecamere interne al negozio. Gli operatori hanno così focalizzato l'attenzione non solo sull' autore del reato, ma anche su un suo complice. Sono stati messi in atto servizi mirati di osservazione e controllo in ambito urbano per associare un nome al volto dei due uomini: questa attività rientra tra l'altro in un più generale progetto del Ministero dell'Interno per la prevenzione e la repressione dei reati di tipo predatorio che coinvolge più forze dell'ordine, compresa la Polizia Locale di Trieste. In pochissimo tempo gli agenti in borghese sono riusciti - nei pressi di piazza Goldoni - ad identificare il primo dei due uomini (T.F. 42 anni senza fissa dimora e con plurimi precedenti penali) e, qualche giorno dopo intorno a piazza Garibaldi, il secondo (B.D. 41enne incensurato, residente in città). Entrambi sono stati denunciati per il reato di furto aggravato in concorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA