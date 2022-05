Ingegnere progetta microchip per rubare i soldi dalle carte di credito. Vita super lussuosa: arrestato

TRIESTE - Camicia inamidata e mani curatissime, viaggiava a bordo di un autobus di linea diretto dalla Romania in Italia per un appuntamento. Ma non si trattava di uno di quelli galanti o di lavoro, per fare bella impressione. Sulla sua strada l'uomo, però, ha incrociato una pattuglia dei Carabinieri di Aurisina, che ha scoperto il motivo di quel viaggio. L’uomo ha confessato ai militari che stava rientrando in Italia per andare a costituirsi. Dal 2005 era ricercato per aver svuotato i conti correnti di diverse persone. Il suo sistema? Davvero ingegnoso. Con le sue mani precisissime e il suo master in ingegneria, aveva progettato dei microchip che, installati sui lettori POS o sugli sportelli ATM delle banche, riusciva a carpire i codici delle carte di credito. Una volta impossessatosi del denaro, poteva garantirsi una vita fatta di vestiti alla moda, soggiorni in alberghi lussuosi e pranzi in ristoranti gourmet. Stavolta, però, grazie al controllo della pattuglia, lo attenderà un lungo soggiorno dove non serviranno le carte di credito, nemmeno la propria. Infatti, l’uomo, un cittadino romeno di 45 anni, è ricercato per un mandato di cattura perché deve scontare due anni e dieci mesi di reclusione per indebito utilizzo di carte di credito. L'uomo si trova ora al carcere del Coroneo.