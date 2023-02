Incidente stradale a Barcola, donna investita da un'auto: ferita

TRIESTE - Una donna di 73 anni è stata soccorsa nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 febbraio, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto lungo viale Miramare, a Trieste, indicativamente all'altezza del pubblico esercizio "Pane Quotidiano".

Per cause al vaglio, mentre camminava è stata investita da una vettura ed è stata sbalzata per alcuni metri. Immediata la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di una ambulanza Als. Per l'anziana è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale di Cattinara per la cura di sospette fratture a un braccio e a una gamba. È sempre rimasta cosciente. Per quanto di competenza, sul posto anche la Polizia locale per rilievi, accertamenti e viabilità.