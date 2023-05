Si scontrano un'auto e un camion: quattro feriti. Due sono minori

TRIESTE - Quattro persone, di cui due minorenni, sono state soccorse dagli operatori sanitari, nel pomeriggio di oggi, martedì 2 maggio, per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la grande viabilità triestina, nel tratto compreso tra Valmaura e Servola, in direzione Venezia-Trieste. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale, si sono scontrati un camion e un'auto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'automedica e quello dell'automedica provenienti da Trieste. I due adulti e i due minorenni sono stati presi in carico dal personale sanitario e sono stati trasportati all'ospedale con l'ambulanza per la cura di ferite non gravi. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco.