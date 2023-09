Perde il controllo della Vespa e finisce sotto un autobus, medico muore a 56 anni

TRIESTE - Un uomo di 56 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 settembre, a causa delle gravissime ferite riportate in un incidente verificatosi in via Marchesetti, all'altezza di via Biasoletto. La vittima è Lorenzo Urbani, medico al pronto soccorso dell'ospedale di Gorizia, che stava viaggiando in sella alla sua Vespa quando perdendo il controllo del mezzo è caduto finendo per rimanere incastrato sotto un bus.

I soccorsi

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica.

Attivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo, trovato senza sensi, che è stato trasportato in condizioni critiche, in arresto cardiocircolatorio, con manovre di rianimazione in corso durante il trasporto, all'ospedale di Cattinara. Quando è arrivato all'ospedale, purtroppo non si è potuto fare altro che constatare il decesso.

Chi è la vittima

Lorenzo Urbani era un medico della SC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Gorizia. Era nato a Gemona del Friuli, aveva studiato e lavorato a Trieste e successivamente si era trasferito a Gorizia. Lascia la moglie e un figlio.