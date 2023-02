Incidente in moto sulla Strada Nuova per Opicina: centauro sbalzato oltre il guard rail

TRIESTE - Incidente in moto questa mattina a Trieste, lungo Strada Nuova per Opicina. Per cause in corso di accertamento, mentre stava viaggiando in sella a una moto, l'uomo ha perso il controllo ed è finito fuori strada, sbalzato oltre il guard rail. Gli infermieri hanno inviato subito sul posto gli equipaggi di una automedica e di una ambulanza che hanno preso il carico l'uomo ferito, poi trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.