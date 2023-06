Perde il controllo dello scooter e finisce a terra: elitrasportato in ospedale 74enne

GRADISCA D'ISONZO - Un uomo di 74 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 giugno, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Gradisca d'Isonzo, lungo via Bidischini. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, mentre viaggiava in sella a un motorino, ha perso il controllo ed è rovinato sull'asfalto. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara in codice giallo.