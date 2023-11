Trieste. Incidenti nella notte, un ferito gravissimo in ospedale: le sue condizioni sono disperate

TRIESTE/MARANO LAGUNARE - Grave incidente a Trieste, una persona in condizioni disperate in ospedale. Intorno alla mezzanotte tra domenica 26 e lunedì 27 novembre è avvenuto un incidente stradale. La dinamica non è ancora chiara, le forze dell'ordine la stanno ricostruendo. Una persona è stata portata all'ospedale di Cattinara in ambulanza in gravissime condizioni.

Poco prima, alle 23, un altro incidente ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Un'auto è finita fuori strada a Marano Ligure, nella zona di piazza dello Squero. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e il personale sanitario inviato dalla Sores: il conducente è stato portato all'ospedale di Palmanova.