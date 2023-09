Trieste. Incendio in una palazzina, sei persone intossicate: tutte in ospedale

TRIESTE - Incendio in una struttura residenziale, sei persone intossicate. Ieri sera, 29 settembre, intorno alle 23 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aquileia a Trieste: un incendio stava divampando.

Gli infermieri della Sores hanno mandato sul posto due ambulanze: cinque persone sono state portate all'ospedale di Cattinara in codice verde, una in codice giallo. Sul posto anche le forze dell'ordine. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco.