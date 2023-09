Incendio all'asilo nido, aule invase da un denso fumo nero: struttura evacuata

VICENZA - Un incendio si è verificato all'interno di una stanza nell'asilo nido di San Giuseppe di Cassola (Vicenza). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del Suem e i carabinieri. Un denso fumo nero si è diffuso all'interno della struttura e ha costretto ad evacuare sia il nido «San Giuseppe» che la vicina scuola media «Marconi».

I vigili del fuoco arrivati dalla vicina sede di Bassano del Grappa, hanno spento del tutto le fiamme, intanto abbassate dall’intervento di un professore che ha utilizzato un estintore. La squadra ha subito proceduto alla verifica di tutti i locali della scuola per escludere la presenza di persone. Successivamente si è provveduto all’aerazione del fumo, che ha interessato solo l’ala del plesso che ospita l’asilo nido. Dopo circa un’ora gli studenti della scuola media sono stati fatti rientrare in aula. Mentre i più piccoli sono stati portati a casa dai genitori intanto arrivati sul posto. Sono al vaglio dei tecnici del 115 le cause del rogo.