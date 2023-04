Gorizia. Scoppia l'incendio in una palazzina, appartamento dichiarato inagibile

GORIZIA - Era quasi l'una di notte del 1 aprile quando i vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra, supportata da un'autobotte e il funzionario di guardia, per l'incendio di un appartamento sito al piano terra di una palazzina di 5 piani fuori terra in Via Furlani a Gorizia.

Giunti sul posto i pompieri hanno trovato la persona che abita nell'appartamento interessato dalle fiamme già all'esterno dell'alloggio e dopo aver verificato che nei locali incendiati non vi fossero altre persone hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Il pronto intervento ha fatto sì che l'incendio sia stato contenuto danneggiando il solo alloggio nel quale si è sviluppato. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo. L'inquilino dell'appartamento incendiato è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario per i controlli del caso in quanto nelle primissime fasi dell'incendio ha respirato i fumi della combustione. Le operazioni di messa in sicurezza dei locali incendiati e il controllo dell'intero stabile sono terminati intorno alle 3. L'appartamento interessato dal rogo è stato dichiarato inagibile. Sul posto, per quanto di competenza personale dell'Arma dei carabinieri.