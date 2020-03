Scoppia la protesta dei migranti al Cpr di Gradisca: a fuoco materassi e materiali plastici

GRADISCA - I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire ripetutamente la notte scorsa per spegnere alcuni incendi appiccati dagli ospiti del Cpr di Gradisca d'Isonzo.

Da quanto si è appreso, si è trattato di una protesta contro le condizioni di ospitalità all'interno del Centro in questo periodo di emergenza per il Coronavirus. Il primo allarme è scattato dopo che era stato appiccato il fuoco a materassi e materiali plastici, che hanno provocato un gran fumo. Dopo aver risolto la situazione, nel giro di mezz'ora, i pompieri sono stati nuovamente chiamati per un secondo intervento conclusosi dopo oltre un'ora. Un terzo incendio è stato acceso, invece, nel cuore della notte. Per sedare le proteste sono intervenute le forze dell'ordine. Non risultano persone ferite o intossicate.