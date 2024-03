Asma e Nadir, chi è la coppia con due figli che viveva in macchina a cui Antonella Viola ha comprato casa

«Avevo deciso di tenere questa cosa assolutamente privata e riservata, ma oggi l'indignazione è tale che mi sento di raccontare la verità», ha scritto su Facebook l'immunologa Antonella Viola per rispondere alla storia raccontata dalla Cgil che riguarda una coppia con figli che viveva in auto, a cui è stata comprata una casa.

Chi sono Asma e Nadir

Asma e Nadir sono una coppia di origine tunisina, che viveva da tempo in auto a Padova perché nessuno dava loro una casa, nonostante un reddito sicuro. I due hanno due figli, uno di 4 anni e l'altro di 10 mesi. L'uomo ha un regolare contratto come muratore, a tempo indeterminato. Fino a qualche mese fa, i due avevano un alloggio gestito da una coperativa, dal quale però sono dovuti uscire a causa di un reddito troppo alto.

L'alloggio in macchina

La coppia, insieme ai due bambini, si è vista costretta a vivere in macchina non perché non avesse le possibilità economiche di prendere un appartamento, ma perché non ha trovato nessuno che glielo affittasse. «Basterebbe anche una stanza con bagno, ma nessuno ci dà la casa perché siamo stranieri», ha spiegato Asma, sottolineando che poteva pagare «anche fino a 700 euro d'affitto, visto che mio marito guadagna 1.500 euro al mese».

Il lieto fine

Grazie all'appello lanciato dai quotidiani locali, questa famiglia tunisina è finalmente riuscita a trovare un alloggio, per il quale pegherà un regolare affitto. L'offerta è stata fatta da una coppia di padovani - inizialmente rimasta anonima - che ha deciso di farsi carico dell'acquisto di un'abitazione per darla poi in affitto. Nel frattempo ospiterà temporaneamemte la famiglia in casa propria. Questo perchè - hanno spiegato i due benefattori - «nessuna famiglia dovrebbe vivere in macchina». I due campioni di altruismo sono proprio l'immunologa Antonella Viola e suo marito.