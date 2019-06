Microcredito. Imprenditori a casa loro: dall'Ue 5 milioni per i rimpatri dei migranti

di E.B.

TRIESTE - Incentivare, attraverso il, isul territorio che intendono tornare al loro Paese di origine e avviare: è quanto prevede l'accordo sottoscritto oggi nella sede della Prefettura di Trieste dal capo Dipartimento immigrazione del Viminale, Michele di Bari, e dall'assessore del Fvg alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti. La sperimentazione,(sono risorse europee), è stata definita «innovativa» da Michele di Bari, Roberti e dai prefetti dei quattro comuni capoluogo, Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone. «È maturata l'idea che bisogna agire in maniera determinata attraverso la programmazione - ha sottolineato di Bari - eche prevede misure di carattere economico con un sostegno concreto per il rimpatrio assistito».L'iniziativa prevede l'erogazione di risorse attraverso il microcreditoe «non avendo trovato condizioni economiche adeguate - ha spiegato Roberti - vuole tornare nel paese d'origine avviando un'attività imprenditoriale.per le persone che restano in Italia e non hanno più possibilità economiche o professionali». I 5 milioni di euro che il Viminale metterà a disposizione per i rimpatri volontari nel progetto sperimentale derivano dai fondi Fami (), uno strumento finanziario istituito nel 2014 dall'Unione europea. Rispetto agli scorsi anni (nel 2018 erano stati stanziati poco meno di 900 mila euro) l'erogazione non è stata fatta sulla base dei bandi predisposti dall'Amministrazione regionale su indicazioni del Viminale - è stato precisato - ma con affidamento diretto vista la procedura sperimentale realizzata in collaborazione con Microcredito e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni.