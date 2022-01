Trovato morto in ostello a 17 anni: sospetti su un ventenne, avrebbe agito per gelosia

TRIESTE - È stato strangolato il ragazzo di 17 anni trovato morto ieri sera in un ostello a Trieste. Un altro giovane, di 20 anni, è stato interrogato dagli investigatori: all'origine del delitto ci sarebbero la gelosia per una ragazza. Ieri sera sul posto, un condominio di via Rittmeyer, sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale, il medico legale e il pm di turno che ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima, un giovane triestino di origine serba, Robert Trajkovich.

La dinamica

Il giovane è stato rinvenuto nell'atrio del palazzo: sarebbe stato strangolato. Nelle 24 ore precedenti Robert aveva fatto perdere le tracce e la sorella aveva lanciato un appello social per ritrovarlo.

Il movente

Sarebbe stato appunto strangolato forse per motivi di gelosia da un giovane poco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito nella notte dagli inquirenti. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe reso delle dichiarazioni sull'accaduto.

«Mio figlio è stato vittima di un'imboscata» afferma Peter Trajkovich, padre del 17enne. «Robert - spiega - aveva un appuntamento con la sua ragazza in una struttura ricettiva. Il suo ex fidanzato, un 20enne di origini marocchine, era geloso. Gli ha teso un'imboscata. Robert aveva avvisato che stava arrivando dal rione di San Giacomo. L'ex ragazzo si trovava con la giovane. Quindi è sceso, gli sarebbe andato incontro e l'avrebbe strangolato. C'era anche un romeno con lui. Non si sa se l'hanno messo in macchina o se l'hanno strangolato subito lì nell'atrio».