Giochi usati solo per bimbi italiani. L'assessore si difende: «Prima i nostri»

IL VICESINDACO

«Il politicamente corretto ci ha pervasi a tal punto da proibirci di pensare prima ai nostri figli che a quelli degli altri?». È un messaggio postato sul proprio profilo Facebook dal vicesindaco di Trieste, Pierpaolo Roberti (Lega). «Sinceramente - continua Roberti - non ho capito la pseudopolemica su Lorenzo Giorgi. Solo qualche giorno fa un Governo ormai a pochi mesi dalle elezioni ha introdotto degli sgravi fiscali per le cooperative che assumono migranti a tempo indeterminato, alla faccia dei tanti disoccupati di casa nostra, ma se un'iniziativa benefica viene proposta per soli italiani viene fuori il finimondo?», si è chiesto.

TRIESTE - Una raccolta dida destinare aii? L'idea è venuta all'assessore comunaleFI) che l'ha postata su. Fin qui tutto bene, ma nel post l'assessore ha specificato "", da qui si è scatenata la polemica. Oggi il diretto interessato si difende così: «Da politico dico che l'Italia è l'unico Stato al mondo in cui affermare cheti fa essere tacciato di razzismo».Secondo Giorgi, «in Italia si strumentalizza ogni iniziativa. Lo dico a chi il 4 marzo andrà in parlamento: c'è uno stato sociale in difficoltà e dobbiamo garantire ai nostri connazionali per primi il modo di sopravvivere dignitosamente. Dopo aver sistemato i nostri, pensiamo agli altri». L'assessore ha quindi evidenziato: «Nelle mie innumerevoli deleghe ricevo e ascolto tutti, collaborando con tutte le associazioni di qualsiasi orientamento e senza fare distinzioni su chi siano i destinatari finali, purché leciti e bisognosi di aiuto. Qui non si è deciso di non destinare qualcosa a qualcuno, ma di destinare qualcosa a qualcun altro».Per Giorgi, «c'è chi fa la raccolta per i cani e i gatti, chi fa la raccolta ugualmente importante per i bambini siriani: hanno tutti la stessa dignità. Questa associazione ha deciso di dare settimanalmente ai residenti di Trieste e quindi ai nostri cittadini in stato di bisogno. Non ci vedo nulla di male». L'assessore rassicura comunque che «se arrivasse in piazza qualche bambino non italiano a chiedere un giocattolo vorrei vedere chi avrà il coraggio di non darglielo. Ho una lista di insulti e minacce - conclude Giorgi - lunga così: se questi sono i democratici... Si presentassero tutti sotto casa mia: sarò disponibile a confrontarmi con tutti dal vivo per ribadire che la ragione sta dalla mia parte».