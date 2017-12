«Giochi usati per i bambini italiani» Il post dell'assessore su Facebook

di E.B.

TRIESTE - Befana della discordia. Unpubblicato sudall'al commercioha scatenato in queste ore il popolo social: «Ritorna la Befana! In piazza Ponterosso (dal 29/12 al 7/1) il Mercatino (promosso assieme ai commercianti stanziali) che sposa solidarietà, commercio ed educazione stradale. Raccolta di giochi usati, il rinnovo della tradizione della "Befana del vigile" ma anche musica, enogastronomia e divertimento. #sisepol». E' stato proprio quel "ITALIANI" in maiuscolo a sollevare un nuvolo di polemiche tra accuse di razzismo e parole poco gentili nei riguardi dell'esponente della Giunta di centrodestra guidata da Roberto Dipiazza. Ad intervenire con un post - sempre pubblicato sul social - anche Enrico Mentana: «Trieste è per storia e tradizione la più cosmopolita delle nostre città, è stata la terra di accoglienza per tanti, uno dei più grandi centri culturali d'Europa, il terrazzo sul mare dell'impero austroungarico prima di diventare italiana dopo la prima guerra mondiale, e poi teatro tragico della seconda (sotto l'occupazione nazista ospitò l'unico lager in terra italiana, luogo dell'uccisione di migliaia di ebrei e prigionieri politici). Nel dopoguerra è stata a lungo divisa, ed è tuttora centro di confronto e luogo di frontiera, è una città che non si può non amare, respira storia, memoria e civiltà. È ben altro orgoglio che quello per cui un assessore scrive ITALIANI in maiuscolomentre organizza una raccolta che ha il coraggio di definire benefica. I giocattoli e i bambini non hanno nazione».Il post "incriminato" risulta ora rimosso. «Se ci ha ripensato gli stringo la mano» commenta sempre Mentana. L'assessore si difende chiarendo pubblicamente quanto segue: «Una associazione organizza una manifestazione che sposa enogastronomia, educazione stradale e solidarietà. L'amministrazione sostiene il progetto,(E RISOTTOLINEO TUTTI) quei soggetti che rinunciano al proprio tempo per dedicarlo a favore dei più sfortunati. Della solidarietà protagonista è una terza associazione, che autonomamente (come è giusto che sia)di volontariato. La stessa settimanalmente consegna a migliaia di triestini vestiario e cibo. Grazie a loro tante persone possono avere un sorriso in più». «Ritengo - conclude - che non si possa giudicare a chi fa volontariato a seconda della destinazione del frutto del suo lavoro».