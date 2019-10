VIDEO

Trieste, una città in lutto

Non si arresta a Trieste l'omaggio dei cittadini a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. A cinque giorni dalla tragedia, che ha scosso l'intera città, decine di persone continuano a raccogliersi in preghiera davanti al famedio nell'atrio della Questura, dove al centro, circondate da corone di fiori, rimangono esposte le immagini dei due poliziotti. I cittadini, commossi, continuano a portare omaggi floreali e a lasciare la loro firma su alcuni quaderni a testimonianza della loro presenza. Di lato sono stati appesi su una bacheca alcuni disegni portati dai bambini. «Ciao eroi veri, i nostri cuori battono per voi», si legge su un foglio con al centro alcuni cuori colorati su sfondo giallo. Tra i ricordi lasciati in memoria di Pierluigi e Matteo anche una sciarpa del Napoli, guidoni di società veliche e alcune maglie delle forze di polizia e del 118. In mattinata è giunta anche una delegazione delle Guardie giurate che ha deposto davanti al famedio una corona di fiori.