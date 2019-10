di Marco Agrusti

VIDEO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TRIESTE - Alejandro Augusto Stephan Meran è in carcere, piantonato a vista da un agente della polizia penitenziaria di Trieste che ha il compito di sorvegliarlo 24 ore su 24 per evitare che commetta atti di autolesionismo. La Procura ha deciso di rinforzare le misure di sicurezza anche in regime di carcerazione, raggiungendo il livello di massima sorveglianza, perché ritiene concreto il pericolo che il 29enne dominicano che venerdì ha ucciso gli agenti Matteo Demenego Pierluigi Rotta possa tentare il suicidio in cella. «Spero che resti in carcere», ha detto Gianluca Demenego, fratello di Matteo.LA DECISIONELa Procura nei prossimi giorni avvierà le procedure per una perizia collegiale sullodi Alejandro Augusto Stephan Meran. La consulenza psichiatrica dovrà chiarire se al momento del duplice omicidio Alejandro fosse in grado di intendere e di volere. E ieri sono state diffuse anche le immagini dell'omicidio riprese dalle telecamere della questura . Di primo acchito, scene di lucida follia, che si sposano con la tesi della magistratura giuliana. I fotogrammi inquadrano l'assassino mentre ha in mano due pistole enell'atrio del palazzo e poi all'esterno. Un video che può far capire anche l'effettiva dimestichezza del dominicano