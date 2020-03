Falla sul pontone gru: evitato l'affondamento nella notte

TRIESTE - Scongiurato nella notte l'affondamento del pontone gru Ursus ormeggiato nelle acque del Molo Quarto in Porto Vecchio e "dimora" ormai da mesi dell'ex titolare de "La Voce della Luna" Marcello Di Finizio che i "vive" in segno di protesta nei riguardi delle istituzioni locali.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per una falla presso la sala macchina situata sul pontone. Sono stati svuotati dei compartimenti con tre pompe idrovore.



L'intervento si è protratto per circa 4 ore. Sul posto anche la Capitaneria, la Polizia e l'Autorità portuale di Trieste.



