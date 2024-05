Redditi: crescono in Friuli Venezia Giulia, ma solo per gli uomini. Per le donne 10mila euro in meno

Crescono i redditi medi in Friuli Venezia Giulia, ma le dichiarazioni presentate dalle donne sono inferiori di oltre 10mila euro rispetto a quelle degli uomini. È quanto emerge da un'indagine dell'Ires su dati Mef. In base alle dichiarazioni Irpef 2023 riferite al 2022, il reddito complessivo medio, calcolato su un totale di 928.917 contribuenti in Fvg, si attesta a 24.568 euro, in aumento rispetto ai 23.510 del 2022.

Redditi donne in Fvg

In media le donne presentano un reddito complessivo pari a 19.324 euro contro i 29.586 degli uomini (34,7% in meno); negli ultimi anni, osserva l'Ires, tale differenza si è leggermente ridotta (5 anni prima era al 35,3%). Pur costituendo il 49% dei contribuenti del Fvg, le donne sono appena il 26% tra i più «ricchi» (quelli che superano i 40mila euro). Per questo motivo la componente femminile dichiara solo il 31,2% dell'imposta netta Irpef regionale (poco più di 1,2 miliardi su un totale di 4 miliardi). Un divario, osserva l'Ires, si registra anche sulla base dell'età: la fascia 45-64 anni registra il reddito medio complessivo più elevato (circa 29mila euro), superiore a quello degli over 65 (inferiore a 24mila euro) e dei 25-44enni (poco più di 21mila euro). Secondo l'indagine, oltre 142mila contribuenti del Fvg (15,3%) sono nati all'estero e dichiarano in media 17.753 euro, 8mila in meno rispetto a quelli nati in Italia. Le donne nel 2023 hanno dichiarato mediamente 14.054 euro, gli uomini guadagnano in media 776 euro in più delle donne nate in Italia e 10.229 euro in meno dei maschi.

Emerge inoltre, come sottolinea l'Ires, il contributo maggiore all'imposta netta Irpef da parte delle persone nate all'estero, un «record», pari all'8,8% del totale, contro una media nazionale del 5,8%. I redditi medi più elevati si osservano in corrispondenza di Kosovo (19.048 euro), Albania (18.799 euro) ed ex-Jugoslavia (superiore a 18mila euro). Tra i Paesi extra europei, al primo posto c'è l'India (16.271 euro), seguita da Ghana (15.857) e Marocco (15.797). A livello territoriale la provincia di Trieste presenta il reddito complessivo medio più elevato (quasi 26mila euro), seguita da Pordenone (con 24.596 euro), Udine (24.351) e Gorizia (circa 23mila euro).