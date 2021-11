Fabio Tuiach, manifestava mentre era malato al lavoro: licenziato il portuale no Green pass

TRIESTE - È stato licenziato Fabio Tuiach, ex pugile ed ex consigliere comunale di destra, uno dei protagonisti delle manifestazioni di protesta dei no Green pass. Tuiach è stato licenziato dalla Agenzia per il lavoro portuale del Porto di Trieste (Alpt) perché, nonostante fosse assente al lavoro per malattia, avrebbe comunque tenuto un comizio pubblico. Tuiach ha partecipato alle proteste all'esterno del varco 4 e in piazza Unità, dove è stato visto più volte, con un rosario al braccio e una grande foto di un santo. Il provvedimento è riferito proprio ai quei giorni.

