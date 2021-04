Traffico di droga con la Slovenia: sgominata banda di spacciatori

TRIESTE - Sgominata dai Carabinieri una banda di spacciatori: a finire in manette sono stati un 20enne triestino, A.A. le sue iniziali, P.E, 37enne muggesano, P.R., 40enne triestino, T.G., 34enne triestino mentre è stata denuncia deferimenta T.I., 46enne muggesana e B.T., 32enne triestino, tutti per reati di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta nel corso degli ultimi tre mesi con l’utilizzo di intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché lunghi servizi di pedinamento, nasce da un episodio del 16 gennaio 2021, quando i Carabinieri della Tenenza di Muggia, durante un controllo alla circolazione stradale svolto nei pressi del valico confinario di Plavje, hanno intercettato due soggetti, S.F. e D.J., rispettivamente di 31 e 30 anni, entrambi residenti a Trieste. Gli stessi, durante il controllo del loro veicolo, sono apparsi fin da subito molto nervosi, comportamento che ha fatto insospettire i militari operanti.

Durante il controllo e, in attesa che giungessero altre pattuglie in rinforzo, uno dei due, approfittando di un momento di distrazione dei due militari, ha afferrato uno zaino dal mezzo e si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce mentre l’altro occupante del veicolo è stato immediatamente bloccato e ammanettato. Le ricerche del fuggitivo si erano concluse poco dopo, quando lo stesso è stato fermato nel centro di Trieste ancora in possesso dello zaino, che si è scoperto contenere oltre tre chili di droga del tipo marijuana. Le indagini, immediatamente avviate, hanno appurato che i due personaggi, ignoti alle forze dell’ordine, erano coinvolti in un vero e proprio traffico internazionale di sostanza stupefacente.

In particolare le indagini hanno portato ad individuare, in via prioritaria, vari soggetti acquirenti, di cui la maggior parte appena maggiorenni o addirittura minorenni, dediti a rifornirsi di stupefacenti principalmente dai due triestini, A.A. di anni 20 e P.R. di anni 40 nonché P.E., 37enne di Muggia, tutti già noti alle Forze dell’Ordine. Oltre 15 le cessioni di stupefacente. L’operazione ha permesso, nel complesso, il sequestro di 3,805 kg di marijuana, 12 grammi di cocaina, n.29 pastiglie di ecstasy e due grammi di anfetamina. Oltre una ventina di giovani verranno segnalati alla locale Prefettura quale assuntori di sostanza stupefacente.