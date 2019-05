Droga tra giovanissimi, rete di spaccio nel parco: 25 grammi nei cespugli

di E.B.

TRIESTE - La Polizia locale ha identificato, tra cui numerosi minorenni, sequestrando: lo stupefacente era nascosto tra i cespugli dell'area verde del parco di San Giovanni, nei pressi di alcuni abituali luoghi di ritrovo dei ragazzi ed era suddiviso in dosi variabili da uno a cinque grammi e pronto allo spaccio. Insieme allo stupefacente gli operatori hanno rinvenuto materiale utilizzato per il confezionamento delle stesse dosi,. L'operazione è avvenuta a seguito di numerose segnalazioni pervenute nell'ambito dell'attività di controllo straordinaria del progetto del Ministero dell'Interno denominato “Prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici -” che vede coinvolti i quindici centri urbani italiani maggiori. Le attività di controllo come previsto dal protocollo d'intesa continueranno anche nei prossimi mesi, interessando anche altre zone di Trieste.