Truffa da un milione e 600mila franchi svizzeri per pagare gli alimenti alla ex moglie: 59enne in manette

TRIESTE - Da medico truffatore a ricercato internazionale. A finire in manette un 59enne romeno che si era reso protagonista di una articolata truffa alle assicurazioni nel momento in cui, il suo problema principale, era stato quello di trovare i soldi da versare alla moglie dopo il divorzio. Il risultato: un milione e seicentomila franchi svizzeri intascati che gli hanno permesso una rapida uscita di scena e una comoda fuga in Spagna. Dopo sei anni lo hanno trovato all’estero, ma quando è stata avviata la procedura per l’estradizione, il 59enne ha racimolato velocemente i suoi effetti personali imbarcandosi sul primo pullman che gli ha permesso di fuggire. A rintracciarlo sono stati i carabinieri di Villa Opicina: l'uomo, ricercato internazionale, era carico di bagagli nel suo tentativo di rientro in Romania. E' stato dunque arrestato, deve scontare 10 anni per truffa. Ora si trova al carcere del Coroneo.