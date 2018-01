Cubo di Rubik in 9 secondi: Mattia è campione italiano

di E.B.

TRIESTE - Si chiama Mattia e ha solo 19 anni. E' lui il campione italiano per il 2017 che - con una media di- è riuscito a risolvere uno tra i più famosi e affascinante rompicapi che esistano: il famigerato, per la maggior parte delle persone irrisolvibile. Bisiaco di Monfalcone, Mattia è ormai un esperto avendo messo in fila negli anni scorsi una serie di vittorie. Il suo segreto? Sicuramente la velocità. In passato, il 19enne aveva stabilito anella risoluzione del quadrato più grande e quindi complicato, il 7 per 7.L'ultima vittoria - invece - l'ha conquistata a Bergamo dove si sono svolti i campionati italiani del cubo di Rubik classico 3x3 ossia l'di “speedcubing”, che consiste - appunto - nel risolvere nel minor tempo possibile vari rompicapo tridimensionali.