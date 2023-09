Cremcaffè, dopo la chiusura di aprile via anche l’insegna. Finisce così una storia inizata 70 anni fa

TRIESTE - Un pezzo di storia del caffè di Trieste se ne va. È stata smontata oggi l'insegna del bar Cremcaffè in piazza Goldoni, in pieno centro, un locale che per decenni è stato un punto di riferimento per tanti cittadini, popolare per il classico espresso, per i chicchi macinati, ma anche per un'ampia selezione di frappè.

Una storia col caffè nata nel 1950

L'attività nasce dalla volontà all'imprenditore triestino Primo Rovis, che nel 1950 apre in quel foro commerciale un magazzino, un ufficio e una torrefazione.